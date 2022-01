Jury op fraudeproces Elizabeth Holmes raakt het niet eens

Economie Tweede grootste aluminium­fa­briek van Europa verlaagt productie door hoge energiekos­ten

Aluminiumproducent Alcoa wil de productie van primair aluminium in een Spaanse fabriek voor twee jaar stilleggen vanwege de opgelopen energiekosten, waardoor het metaal niet meer winstgevend gemaakt kan worden. De fabriek in San Ciprian in Galicië is de op een na grootste aluminiumfabriek in Europa.

29 december