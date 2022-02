Jordaanse vondeling Mo (28) schopt het van kok tot CEO van miljoenenbedrijf: “Ik kwam toe in Rotterdam met 20 euro op zak”

Het verhaal van Moayad - Mo voor de vrienden - Abushokhedim (28) leest als een roman. Over een jongen die niet weet wanneer hij geboren is en een armoedige jeugd beleefde in een tehuis in het Midden-Oosten. Hij leerde zichzelf Engels dankzij een oude radio en versierde door hard studeren als voedingswetenschapper en kok een ticket naar het buitenland. In Rotterdam schrijft Moayad nu aan het meest verbazende hoofdstuk. Hij is CEO van Fooditive, een start-up in plantaardige ingrediënten dat klaar is om de voedingsindustrie door elkaar te schudden.