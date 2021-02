Jongeren niet geïnteresseerd in laptop of bedrijfswagen: deze factoren zijn voor hen wél belangrijk bij jobkeuze

Buitenland­se investerin­gen in Vlaanderen houden goed stand tegen coronacri­sis

28 januari Vlaanderen blijft ondanks de coronacrisis aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. In 2020 hebben buitenlandse bedrijven 224 nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen gelanceerd. Die projecten zijn samen goed voor 4.717 nieuw jobs. Beide cijfers liggen 12 à 13 procent lager dan in 2019, maar zijn - gezien de coronacrisis - beter dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT) die minister-president Jan Jambon heeft bekendgemaakt.