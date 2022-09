Jongeren kampen met gebrekkige financiële kennis, zegt Febelfin

Meer dan vier op de vijf Belgen kunnen naar eigen zeggen financieel op eigen benen staan (betalen voor huisvesting, voeding, kledij et cetera), digitaal bankieren, contactloos betalen, hun dagelijkse financiële administratie bijhouden en sparen. Bijna drie kwart zegt voldoende of zelfs alles te weten over budgetteren. Meer dan drie op de vijf geven aan voldoende of zelfs alles te weten over pensioenen en pensioensparen, lenen en krediet aanvragen en online veiligheid. Helemaal anders is dat voor beleggen en beleggingsproducten: 63 procent van de respondenten zegt daar onvoldoende of zelfs niks van af te weten. Febelfin besluit dat de Belg zijn financiële kennis overschat.

De financiële kennis van de respondenten tussen 16 en 30 jaar oud staat er slechter voor. Meer dan de helft van de respondenten in die leeftijdscategorie geeft aan eerder onvoldoende of zelfs helemaal niks te weten over pensioensparen (56 procent) en lenen (58 procent). Meer dan twee derde van de respondenten weet naar eigen zeggen onvoldoende of zelfs helemaal niks over beleggen en beleggingsproducten. Minder dan de helft kan met zekerheid zeggen wat de bank met zijn of haar geld doet. 63 procent zegt minder of helemaal niet betrokken te zijn bij zijn of haar geldzaken.

Uit de studie blijkt verder dat jongeren zelf vragende partij zijn om financiële kennis op te doen. Jongeren kijken daarvoor naar de financiële sector en de overheid, maar ook naar het onderwijs, de media en - dichter bij huis - de ouders. Met de vernieuwde informatieve website mijngeldenik.be wil Febelfin tegemoet komen aan die vraag. De bankenfederatie zal later ook informatieve content verspreiden via Instagram en TikTok, lesmateriaal ontwikkelen met ED TV en workshops organiseren met TADA vzw. "We moeten hen de nodige handvaten aanreiken zodat ze verder kunnen kijken dan de cultuur van het snelle geld", zoals de FIRE-beweging en crypto's, klink het bij Febelfin.