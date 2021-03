Jonathan Holslag na de ‘Suezcrisis’: “Nog grote schokken nodig vooraleer Europa echt wakker wordt”

Het schip is weg, de schade is geleden?

Jonathan Holslag: “Er klonk een gigantische zucht van opluchting doorheen de wereld. Er werd even gevreesd voor het kapseizen van het schip, dat zou het worstcasescenario zijn geweest. Nu zal de achterstand in een kleine week weggewerkt worden. Gezien de context denk ik dat de markt vrij rustig is gebleven. Er zijn wel wat prijsstijgingen geweest op de energiemarkt, maar die waren toch vrij bescheiden. Je moet beseffen dat het blokkeren van het Suezkanaal echt wel een nachtmerrie is van de hele internationale mercantiele en energiesector. In de transportsector was er al een vertraging van containers die door de pandemie niet tijdig op de Europese markt geraakten. Dat zal nu nog een stukje complexer worden.”