Johnson & Johnson moet in VS 2,1 miljard dollar betalen in zaak talkpoeder

Inflatie Duitsland naar hoogste niveau sinds 2018

31 mei De inflatie in Duitsland is in mei gestegen naar het hoogste niveau sinds oktober 2018, nu de economie steeds verder opengaat en de vraag van consumenten aantrekt. Volgens het Duitse federale statistiekbureau bedroeg de inflatie 2,4 procent op jaarbasis. In april was dit nog 2,1 procent.