Jerome Powell genomineerd voor tweede termijn als Fed-baas

Personeel eist ontslag topman Activision Blizzard na beschuldi­gin­gen seksuele intimida­tie

Meer dan 150 medewerkers van de Amerikaanse uitgever van videogames Activision Blizzard willen het ontslag van topman Bobby Kotick. Hij zou al jaren op de hoogte zijn geweest van beschuldigingen van seksuele intimidatie bij het bedrijf, dat onder meer bekend is van de spellen ‘World of Warcraft’ en ‘Call of Duty’.

17 november