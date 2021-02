Jeff Bezos stapt op als CEO van Amazon

Amazon maakte het nieuws vandaag zelf bekend op zijn website. Bezos zegt daar trots te zijn op wat hij met Amazon heeft verwezenlijkt. “Amazon is wat het is dankzij uitvinding. We doen samen gekke dingen en maken hen dan normaal”, aldus de CEO. “Mensen geeuwen. Die geeuw is het mooiste compliment dat een uitvinder kan krijgen.” De sterke nieuwe kwartaalcijfers tonen volgens Bezos aan dat dit “het ideale moment voor deze transitie is”.

“Deze reis begon 27 jaar geleden, toen Amazon enkel een idee was zonder naam”, aldus Bezos in een verklaring. “Ik kreeg toen heel vaak de vraag ‘Wat is het internet?’. Gelukkig heb ik die intussen al lang niet meer moeten beantwoorden. Ik plan nu mijn energie te richten op nieuwe producten en initiatieven. Andy zal een fantastische leider worden en heeft mijn volle vertrouwen.”

Meer tijd voor andere projecten

In een bericht aan zijn personeel laat Bezos weten dat hij meer tijd wil om zich te concentreren op enkele andere projecten, waaronder zijn Day 1 Fund - dat financiering voorziet voor organisaties die zich inzetten tegen dakloosheid en dat onderwijs voorziet voor kinderen uit arme gemeenschappen - en het Bezos Earth Fund, dat zich focust op de aanpak van de klimaatverandering. Verder wil Bezos ook meer tijd kunnen stoppen in zijn private ruimtevaartbedrijf Blue Origin, de krant Washington Post en zijn “andere passies”, zegt hij.

Bezos richtte Amazon op in 1996 en is ondertussen een van de rijkste personen op aarde. Tot voor kort mocht hij zich nog de rijkste man ter wereld noemen, maar hij is inmiddels voorbijgestoken door Tesla-baas Elon Musk. Musk profiteerde er vooral van dat zijn aandelen in de elektrische autobouwer in ijltempo flink in waarde stegen.

Sterk beursjaar

Amazon kende wat betreft beurswaarde ook geen slecht jaar. Bekend is dat webwinkels volop profiteren van de coronacrisis, omdat veel winkels noodgedwongen de deuren moesten sluiten en andere maatregelen het fysiek winkelen nagenoeg onmogelijk maken. In het laatste kwartaal van 2020 draaide het bedrijf een recordomzet van 125,56 miljard dollar (104,26 miljard euro). De jaaromzet van Amazon dikte uiteindelijk met 38 procent aan tot dik 386 miljard dollar (321 miljard euro). Onder de streep bleef meer dan 21 miljard dollar (17 miljard euro) over, wat neerkomt op bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van 2019.

Het concern dankt deze forse groei niet alleen aan het massale webwinkelen. Ook de cloud-divisie Amazon Web Services had de wind in de rug omdat bedrijven in rap tempo moeten digitaliseren om telewerken mogelijk te maken.