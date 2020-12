Je bank moet straks melden hoeveel er op je rekening staat: wie krijgt mijn saldo te zien? En wat gebeurt er met die info?

"Sunweb hoeft Corendon niet gedwongen over te nemen”

7 december Reisorganisatie Sunweb hoeft sectorgenoot Corendon niet gedwongen over te nemen. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald in het door Corendon aangespannen kortgeding. De rechter vindt dat een gedwongen overname mogelijk te zware gevolgen heeft door de coronacrisis.