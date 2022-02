Japanse economie veert op in vierde kwartaal

Europese nieuwsme­dia dienen klacht in tegen reclamemo­no­po­lie Google

Een groep van Europese mediabedrijven dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Google. Volgens de mediabedrijven, waaronder ook drie Belgische groepen, houdt het Amerikaanse bedrijf hen in een wurggreep door zijn dominante positie in online advertenties.

11 februari