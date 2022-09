Japan grijpt voor eerst sinds 1998 in om dalende yen te ondersteunen

Wall Street begint belangrij­ke Fed-week in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Vooral aan het slot van de sessie verbeterde het sentiment. Beleggers waren in afwachting van de aanstaande beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op woensdag volgt het rentebesluit en wordt de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd, om de hoge inflatie te bestrijden.

