James Bond moet cinemasector redden: 'No Time To Die' - na vijf keer uitstel - vanaf morgen in de zalen

Gisterenavond ging de nieuwe James Bond-film ‘No Time To Die’ in wereldpremière. In de Londense Royal Albert Hall werd de crème de la crème van de mondiale filmindustrie verwacht voor wat in de Britse pers vooraf als de “grootste en duurste filmpremière ooit” werd aangekondigd, met een budget van 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro). Niet alleen hoofdrolspeler Daniel Craig, die voor het laatst in de huid van Bond kruipt, en de andere acteurs tekenden present op de rode loper. Ook de Britse royals Charles en Camilla, en William en Kate maakten hun opwachting. Het was de aftrap voor een reeks première-events in 57 steden over de hele wereld. In ons land organiseerde Sony Pictures de première in Kinepolis Brussel, voor een reeks genodigden. Voor het grote publiek verschijnt de film vanaf donderdag op het grote scherm.