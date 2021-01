Italië overweegt staatsbelang in fusiebedrijf Fiat Chrysler en Peugeot

“Onder bepaalde omstandigheden kan en mag een aandelenbelang van de Italiaanse staat in het nieuwe bedrijf geen taboe meer zijn”, verklaarde de bewindspersoon in een interview met de krant la Repubblica. De voorwaarden voor die deelneming zijn echter “vandaag de dag nog niet aanwezig”.

Misiani vindt de Italiaanse activiteiten van het fusiebedrijf, dat Stellantis is gedoopt , van groot belang voor de werkgelegenheid en industrie in het Zuid-Europese land. Vergelijkbaar met de Franse staatsdeelneming van ruim 12 procent in PSA, dat ook de merken Citroën en Opel bezit, zouden de Italianen met een investering in Stellantis de nationale belangen kunnen bewaken. “De Italiaanse overheid moet de aanwezigheid van Stellantis in Italië bewaken, verdedigen en op waarde schatten”, zo lichtte hij toe tegenover nieuwszender Sky.

Air France-KLM

Om goede banden met het Stellantis-bestuur en de Fransen te onderhouden, is Italië volgens Misiani niet van plan heimelijk een belang in het autoconcern op te bouwen. “We denken zeker niet aan een vijandige operatie”, aldus de onderminister. De Nederlandse overheid zette in 2019 nog kwaad bloed in Parijs door in alle stilte een belang op te bouwen in luchtvaartcombinatie Air France-KLM.