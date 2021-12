Is de succesformule van Colruyt uitgewerkt? Beursexpert Paul D’Hoore: “Helemaal niet”

Het aandeel van Colruyt is woensdagochtend bijna 10 procent gezakt op de Brusselse beurs, in reactie op de halfjaarresultaten van dinsdag. Colruyt waarschuwde voor een “beduidend tot sterk lagere” winst over het hele jaar. Is de succesformule van Colruyt dan uitgewerkt? “Helemaal niet”, zegt beursexpert Paul D’Hoore in VTM NIEUWS. Het aandeel zal vermoedelijk wel maar geleidelijk herstellen, denkt D’Hoore.

Het aandeel van de distritbutiegroep zakte vanmorgen bijna 10 procent tot 36,3 euro. Die koersval kost Colruyt ruim een half miljard euro aan beurswaarde.

De groep Colruyt heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar ruim een derde minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het marktaandeel, dat na de uitbraak van de coronapandemie daalde, is wel gestabiliseerd, zo heeft Colruyt Group dinsdag nabeurs bekendgemaakt. De groep waarschuwt opnieuw voor een fors lagere winst - “beduidend tot sterk lager” - over het hele boekjaar.

De omzet bleef vrijwel stabiel. De Halse retailer boekte in de eerste helft van zijn boekjaar (van april tot en met september) een omzet van 4,98 miljard euro, 0,2 procent minder dan een jaar eerder. Dat de omzetdaling beperkt bleef, is onder meer te danken aan de Dats 24-tankstations. Die realiseerden meer omzet dankzij de hoge brandstoffenprijzen en omdat er na coronaversoepelingen weer meer getankt werd.

Hamstergedrag

De omzet in de voedingswinkels stond daarentegen onder druk. Waar de eerste coronapaniek in 2020 leidde tot hamstergedrag en dus extra verkoop, staan met de versoepeling van maatregelen de volumes in voedingswinkels nu onder druk, zegt de groep. De omzet van het belangrijkste winkelmerk, Colruyt Laagste Prijzen (in België en Luxemburg), daalde bijvoorbeeld met 4,9 procent. En die van OKay, Bio-Planet en Cru ging 9,6 procent lager.

Maar, zo zegt de groep, ondanks die omzetdalingen is het marktaandeel van de winkelformules Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar wel gestabiliseerd. Het staat op 31 procent, hetzelfde niveau als in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2020/21. Eerder tijdens de coronacrisis had de groep marktaandeel verloren, omdat consumenten vaker naar buurtwinkels trokken. En daar heeft Colruyt er verhoudingsgewijs minder van dan de concurrentie.

Toenemende inflatie

De nettowinst van de hele groep kreeg een flinke tik: -34,2 procent tot 162 miljoen euro (tegen 246 miljoen euro in de eerste helft van het boekjaar 2020/21). Colruyt Group verwijst onder meer naar de toenemende inflatie, die de kosten deed oplopen. En er is de “competitieve marktomgeving”. Concurrenten pakken vaker uit met prijsverlagingen een promoties, waar winkelformule Colruyt met zijn laagsteprijsgarantie steeds onder moet gaan. En dat drukt de winstmarge. Zeker als je vergelijkt met een jaar eerder, toen er na de corona-uitbraak een verbod was op promoties en kortingen in de supermarkten.

De competitiviteit is tijdens de zomer trouwens nog toegenomen, klinkt het. En de groep verwacht dat “de marktomgeving uitdagend zal blijven”. Colruyt Group zei eerder al dat de nettowinst over het volledige boekjaar het niveau van het vorige jaar bijlange niet zal halen. “Beduidend lager”, klonk het in september. “Beduidend tot sterk lager”, wordt er dinsdag opgetekend. In het vorige boekjaar rapporteerde de groep een nettowinst van 416 miljoen euro.

Colruyt Group omvat onder meer nog winkelmerken als Dreamland, Dreambaby en Bike Republic, kledingwinkelketen ZEB en fitnessketen JIMS. De groep is ook actief in bijvoorbeeld foodservice (Solucious), printoplossingen en documentbeheer (Symeta Hybrid) en de productie van groene energie (Eoly), en ze heeft een belang in de online apotheekspecialist Newpharma.

Is de succesformule dan uitgewerkt? “Helemaal niet”, zegt beursexpert Paul D’Hoore in VTM NIEUWS. “Je moet het een beetje vanop afstand bekijken. “Bijna een derde van alle voedingswaren die in België wordt verkocht, gebeurt in een van de winkels van de Colruyt-groep, dat was 15 jaar geleden nog minder dan een kwart. Maar vandaag zijn ze blijkbaar op de grens van de groei gestoten.”

Shock voor aandeelhouders

Zal het Colruyt-aandeel snel herstellen van deze crash? Paul D’Hoore denkt van niet. “De aandeelhouders zijn in shock en het kan enkele weken of maanden duren voor de koers van het aandeel kan herstellen. Net zoals bij wielrennen gaat het ook op de beurs sneller bergaf dan bergop.”