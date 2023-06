Is Beyoncé verantwoordelijk voor vertraagde daling van Zweedse inflatie?

Europese gasprijs plots gestegen, markt dreigt weer krapper te worden

De Europese gasprijs is maandag het hardst gestegen in ongeveer drie maanden tijd. De markt dreigt krapper te worden met ook Aziatische landen die meer pogingen doen om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te bemachtigen. Dit is ook voor de komende maanden de grootste bedreiging voor Europese landen om aan gas te komen.