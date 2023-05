Investeerders kopen minder vastgoed

PORTRET “Ik vertrouwde projectont­wik­ke­laars niet en werd er dan zelf maar één”: dit is Rob Jarrett, de man achter het ‘spookre­sort’ in Kaapverdië

Hij was pas 12 jaar oud toen hij al twee ‘zaakjes’ runde en op zijn 23ste kon de arbeiderszoon tientallen miljoenen lospeuteren bij een Spaanse bank. Maar daar stopte het niet: in 2017 richtte de Brit Rob Jarrett (47) The Resort Group op, de ontwikkelingsmaatschappij die vandaag centraal staat in het oplichtingsschandaal rond het luxeresort in Kaapverdië. Daaraan hebben ook honderden Belgen hun broek gescheurd. Dit is het verhaal van de flamboyante zakenman: “Hard werken en risico’s durven te nemen, zo word je rijk.”