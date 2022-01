Investeerders betalen 1,56 miljard euro voor overname fietsmerken Batavus en Sparta

De Nederlandse fietsenproducent Accell wordt overgenomen door een groep investeerders. Het consortium onder leiding van KKR heeft 1,56 miljard euro over voor het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta. De overname, die nog onder voorbehoud is van de gebruikelijke goedkeuringen, wordt naar verwachting rond de zomer afgerond.

Accell verwacht met de nieuwe aandeelhouders sneller te kunnen groeien. Het hoofdkantoor blijft na de overname gewoon in het Nederlandse Heerenveen staan. Ook voor het personeel heeft de overname geen effect. “Er is geen inkrimping van het personeelsbestand van de groep voorzien als direct gevolg van de transactie of voltooiing daarvan”, klinkt het in de gezamenlijke verklaring.

Het consortium en Accell stellen in een persbericht te geloven dat de fietsenproducent in een niet beursgenoteerde setting beter gepositioneerd zal zijn om langetermijninvesteringen te doen, om toekomstige groei te stimuleren.

De biedprijs van 58 euro per aandeel betreft een premie van 26 procent ten opzichte van de slotkoers van het bedrijf op vorige week vrijdag. Het bod waardeert de aandelen op ongeveer 1,56 miljard euro.

3.100 werknemers

Naast Batavus en Sparta heeft Accell ook de fietsmerken Haibike, Winora, Ghost, Koga, Lapierre, Raleigh, Babboe en Cargon in portefeuille. Daarnaast heeft het ook nog een merk voor fietsonderdelen en accessoires: XLC. De groep telt ongeveer 3.100 werknemers in 15 landen.

Accell-topman Ton Anbeek spreekt over een belangrijke stap voor het bedrijf. Ook spreekt hij over betere carrièremogelijkheden voor personeel nu het bedrijf “een grote sprong voorwaarts” kan maken. Het bestuur van Accell staat dan ook unaniem achter de overname en blijft ook na het afronden van de deal op zijn plek zitten.

Volgens Anbeek zal de groeiversnelling vanaf 2023 te merken zijn. Accell mikt qua groei vooral op Europa en de Verenigde Staten, die goed zijn voor 80 procent van de wereldmarkt. In Europa hebben overheden de laatste tijd volgens hem steeds meer werk gemaakt van het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Ook zijn er in bepaalde landen zoals Duitsland en België fiscale voordelen voor het aanschaffen van fietsen.

E-bike

In de VS is vooral het concept e-bike nog aan ontwikkeling onderhevig. In verschillende staten wordt de e-bike volgens Anbeek nog met een brommer gelijkgesteld. Daarmee is het bijvoorbeeld niet mogelijk met de elektrische fiets bepaalde nationale parken te bezoeken.

In 2020 verkocht Accell ongeveer 897.000 fietsen, Het bedrijf sloot dat jaar af met een omzet van 1,3 miljard euro. Het bedrijf is naar eigen zeggen Europees marktleider in e-bikes en de op één na grootste in fietsonderdelen en -accessoires.

De fietsen worden gemaakt in Nederland, Duitsland, Turkije en Hongarije. Dat blijft ook zo.

Bekijk ook: Elektrische fiets kopen? Dit moet u weten over het verbruik