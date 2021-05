INTERVIEW met CEO van Panos: “Toekomst van brood ligt in het verleden”

Fiscus heeft eindafreke­ning coronawerk­lo­zen klaar: “Plots moet ik 2.600 euro méér opleggen”

6:23 De rekening van corona voor werknemers die tijdelijk werkloos waren, komt hard binnen. Doordat de bedrijfsvoorheffing verlaagd werd van 26,75% naar 15%, was de werkloosheidsuitkering hoger dan normaal. Maar nu de belastingaangiftes moeten gedaan worden en tax-on-web is opengegaan, blijkt dat heel wat mensen een pak geld moeten bijbetalen. Op het einde van de rit moeten nu eenmaal de belastingen volgens het normaal tarief betaald worden, want dat is niet veranderd.