INTERVIEW. Jef Colruyt kreeg 'klopje' van corona, maar kent oplossing: "Fitness op dak van supermarkt, waarom niet?”

“Alstublieft, u krijgt ook nog een pakje met mondmaskers gratis vandaag.” Feest aan de kassa van OKay, de buurtsupermarkt van Colruyt Group, vorig weekend. Diepe zucht enkele dagen later op het hoofdkantoor in Halle. “Die affaire met die mondmaskers, jongens toch. Dat heeft ons flink wat geld gekost. Niemand kon ze krijgen in het begin. De regering zat ook zonder en smeekte om hulp. Ik heb toen zelfs een Boeing vol maskers gecharterd uit China, maar wat bleek? Dat toestel landde niet en vloog door naar de VS. De Amerikanen hadden ze afgekocht en wij zaten nog steeds zonder en plots weer achteraan in het peloton. Kaping van goederen met centen, nooit meegemaakt. We hebben daarna nog veel maskers gekocht, maar aan fenomenale prijzen.”