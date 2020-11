INTERVIEW. Econoom Peter De Keyzer: “Was België een bedrijf geweest, we waren al lang failliet”

Tijdens de eerste lockdown sprak econoom Peter De Keyzer (45) - voormalig hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis en nu bij communicatiebureau Growth Inc. - in het Vlaams parlement over wat corona voor onze economie betekent: een nucleaire explosie. “Sta ik nog steeds achter. De overheid heeft op de pauzeknop geduwd en zo een deel van de golf tegengehouden door een gigantisch pakket steunmaatregelen. En da’s goed. Een aantal gezonde bedrijven van voor de crisis kan nu overleven, maar we kunnen dat niet oneindig blijven doen.”