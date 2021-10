INTERVIEW. Econoom Peter De Keyzer eist een plan voor dit land. “Anders is het wachten op de volgende crisis. En die zal pijn doen”

Vijf minuten ambitie. Dat vraagt econoom Peter De Keyzer voor ons land in zijn nieuw en gelijknamig boek, waarin hij een somber beeld ophangt van België. “Iedereen is bevoegd, niemand is verantwoordelijk. We leven in een gestold land.” Toch blijft hij optimistisch. Al moet er dringend een toekomstplan komen. “Ik wil echt iets veranderen in dit land. Daarom ga ik niet in de politiek.”