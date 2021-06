INTERVIEW. CEO Lunch Garden wil heropening met tal van nieuwigheden vieren: “Maar wel aan dezelfde scherpe prijs als vroeger”

Vraag het maar aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die onlangs in een interview bekende in normale tijden minstens drie keer per maand naar een Lunch Garden te trekken voor de vol-au-vent. In één van de 75 vestigingen zien ze hem misschien dus nog deze week binnenstuiven, want net als de rest van de horeca opent ook de Belgische restaurantketen woensdag — om 8.30 uur — voor het eerst in acht maanden weer de deuren. “En dat is niets te vroeg”, stelt CEO Ann Biebuyck. “Tijdens het voorbije 2020 is door corona zeker twee derde van onze normale omzet weggevallen. Maar intussen bleven onze vaste kosten natuurlijk wel doorlopen. En als er dan niet één eurocent binnenkomt, maar alleen al voor de huur van onze panden jaarlijks 10 miljoen euro dient betaald te worden, dan moet daar geen tekening bij gemaakt worden.” Hoewel ook enkele vestigingen van Lunch Garden zich bij het begin van de tweede lockdown nochtans aan takeaway waagden: “Maar dat bleek algauw niet rendabel — wij moeten het gewoon hebben van grote verkoopvolumes — en dus hebben we er na twee weken zelf de stekker uitgetrokken.” Ook in het personeelsbestand diende door de pandemie gesnoeid: “Aanvankelijk vreesden we dat 138 banen zouden moeten verdwijnen. Maar onder meer door brugpensioen en vrijwillig vertrek zijn er uiteindelijk - én met de nodige begeleiding - ‘slechts’ 25 naakte ontslagen gevallen.” Maar vandaag heerst op het hoofdkwartier van Lunch Garden voelbaar een sfeer van optimisme en enthousiasme, nu ook de selfserviceketen de deuren weer mag opengooien.