Intel steekt 17 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in Duitsland

Handel in nikkel stilgelegd na prijsexplo­sie: grondstof voor elektri­sche voertuigen 250 procent duurder

Op de metalenbeurs in Londen is de handel in nikkel stilgelegd. De afgelopen twee dagen steeg de prijs met zo’n 250 procent naar een record van 100.000 dollar per ton. Nikkel is een belangrijke grondstof voor de batterijen die in elektrische voertuigen worden gebruikt. Rusland is verantwoordelijk voor 7 procent van de wereldwijde productie.

9 maart