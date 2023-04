Inkomen van rijkste Vlamingen ligt ruim drie keer hoger dan dat van armsten

De verhouding tussen de hoogste en de laagste inkomens - ook wel inkomenskwintielverhouding genoemd - ligt in Vlaanderen net iets lager dan in Wallonië (3,3). Met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er wel een duidelijk verschil: daar bedraagt die verhouding 4,5.

In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid bij ons beperkt. Alleen in Slovenië lag de inkomenskwintielverhouding in 2021 lager (3,2). Het gemiddelde voor de Europese Unie bedroeg 5,0. De inkomensongelijkheid lag het hoogst in Bulgarije (7,5).