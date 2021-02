ING ziet winst fors dalen in België

EU-parlement akkoord met coronaher­stelfonds van 672,5 miljard

10 februari Het Europees Parlement stemt in met een tijdelijk herstelfonds van 672,5 miljard euro om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie in de EU te boven te komen. De lidstaten kunnen dit voorjaar hun plannen in Brussel indienen om in aanmerking te komen voor de 312,5 miljard euro aan subsidies en 360 miljard euro aan gunstige leningen. België krijgt daarvan iets minder dan 6 miljard euro.