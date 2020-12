ING sluit volgend jaar 62 kantoren, zonder jobverlies

België moet volgend jaar ruim 43 miljard euro lenen

13:10 Exact 43,61 miljard euro. Dat is het bedrag dat het Agentschap voor de Schuld in heel 2021 wil ophalen, bijvoorbeeld via overheidsobligaties. Daarvan is 22,77 miljard euro nodig om het begrotingstekort te financieren. In coronajaar 2020 lag de financieringsbehoefte miljarden hoger.