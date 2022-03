Inflatie stijgt naar hoogste niveau sinds 1983: deze producten zijn het sterkst in prijs gestegen en gedaald

Crypto in 1-2-3: wat is de blockchain en wat heeft die te maken met een “steak haché”?

Bitcoins, blockchains, cryptovaluta... Heb je deze termen al gehoord maar heb je vooral het gevoel dat je de crypto-boot gemist hebt? Dan is Crypto in 1-2-3 de podcast voor jou. In tien afleveringen loodsen Peter Hoogland en Kim Londers jou stapsgewijs door de wereld van crypto. In deze aflevering zoomen ze in op het concept van de blockchain

23 maart