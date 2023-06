“Inflatie nog steeds te hoog”: ECB komt met nieuwe renteverhoging deze maand

De Croo over rente spaarboekjes: “Als we geen beweging zien, gaan we beweging brengen”

De inflatie in de eurozone bedroeg in mei 6,1 procent op jaarbasis, maar de president van de ECB zegt nog steeds te mikken op een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. “Op dat niveau zullen we het zolang als nodig is proberen te houden”, aldus de Française tijdens een vergadering in Brussel. De inflatie is nog altijd een veelvoud daarvan, wat de economie afremt.