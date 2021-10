Inflatie in Verenigde Staten stijgt tot 5,4 procent

De prijsstijgingen liggen een pak boven de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank, die streeft naar 2 procent inflatie. Volgens de bank is er echter geen reden tot ongerustheid en gaat het om een tijdelijk fenomeen dat te wijten is aan de hoge energieprijzen na de coronacrisis. Zo was energie in september een kwart duurder dan vorig jaar. Op maandbasis bedroeg de inflatie in de VS 0,4 procent, wat ook meer was dan verwacht.