Inflatie in eurozone breekt nieuw record

De inflatie in de eurozone blijft stijgen. In december kwam die onverwachts uit op 5 procent op jaarbasis, zo maakt de Europese statistiekdienst Eurostat bekend. Het gaat dan ook om een nieuw record. In november was het record – sinds de start van de metingen in 1997 – al aangescherpt tot 4,9 procent. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden gerekend op een lichte terugval tot 4,8 procent.

De energieprijzen blijven de belangrijkste reden voor de stijging van het algemene prijsniveau. In december nam de prijs van energie op een jaar tijd met 26 procent toe. De inflatie uitgezonderd van volatiele producten (producten waarvan de waarde sterk op en neer gaat, nvdr.), zoals energie en voeding, blijft op 2,6 procent.

“Tijdelijk”

Door de torenhoge inflatie bestaat er bezorgdheid over het economische herstel in de eurozone na de coronapandemie. Het maakt de taak van de Europese Centrale Bank (ECB) er alleszins niet eenvoudiger op. Die benadrukt dat de hoge inflatie tijdelijk is. De ECB heeft de afbouw van de stimulusmaatregelen in grote lijnen uitgestippeld, maar andere centrale banken doen dat ingrijpender. Een renteverhoging zou volgens centraal bankier Christine Lagarde echter niet het juiste antwoord zijn op de hoge inflatie.

De ECB streeft een inflatie van 2 procent op middellange termijn na, maar kan (tijdelijk) leven met een licht hoger of lager cijfer. Vorige maand verhoogde de ECB de inflatieprognose voor 2022 voor de eurozone van 1,7 naar 3,2 procent.

Inflatie in België

Voor België is de inflatie in december 6,5 procent, na 7,1 procent in november. Het gaat om de inflatie volgens de Europese definitie. Het Belgische statistiekbureau Statbel rapporteerde vorige maand reeds 5,71 procent inflatie in de laatste maand van 2021, opnieuw het hoogste niveau sinds juli 2008. Het verschil in inflatie tussen de Belgische en Europese methode is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.

Spilindex

Eerder deze week verwachtte het Planbureau dat de spilindex (de index die meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen, nvdr.) in februari opnieuw wordt overschreden in ons land. Dat betekent dat de uitkeringen in maart met 2 procent zouden stijgen, en de ambtenarenweddes in april met 2 procent. Een hoge inflatie betekent bovendien dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer jaarlijks.

Het is van 1982 geleden dat overschrijdingen van de spilindex zo snel na elkaar zouden plaatsvinden. De laatste dateert immers van december. In augustus 2021 was er ook al een overschrijding.

BEKIJK OOK.