Inflatie eurozone stijgt naar nieuw record van 9,1 procent

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar een nieuw recordniveau van 9,1 procent, aangejaagd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. In juli bedroeg de inflatie in de eurozone nog 8,9 procent op jaarbasis.

Het inflatiecijfer voor augustus is het hoogste sinds de euro als munteenheid is ingevoerd in 1999. Energie had de grootste impact, gevolgd door voeding, alcohol en tabak. De energieprijzen gingen volgens de flashraming 38,3 procent hoger.



De algemene inflatie kwam wat hoger uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op 9 procent gerekend. De sterk stijgende consumentenprijzen zetten de koopkracht van huishoudens onder druk. Daardoor kan de economie schade oplopen omdat consumenten minder geld gaan uitgeven.

Het statistiekbureau in Luxemburg meldt de cijfers via de Europese geharmoniseerde meetmethode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Volgens de flashraming van Eurostat bedroeg de inflatie in België 10,5 procent in augustus. In juli was dat 10,4 procent. De Europese berekeningswijze verschilt dus van die van Statbel, dat dinsdag het Belgisch inflatiecijfer voor augustus op 9,94 procent zette, het hoogste sinds 1976. Eurostat publiceert de definitieve cijfers voor augustus op 16 september.

Bij onze noorderburen was het inflatiecijfer nog een stuk hoger. In Nederland kwam het cijfer op 13,6 procent, tegen 11,6 procent in juli. De hoogste inflatiecijfers worden opgetekend in Estland (25,2 procent), Litouwen (21,1 procent) en Letland (20,8 procent). De sterke stijging van de prijzen in de eurozone vergroot de druk op de Europese Centrale Bank om haar monetair beleid te verstrakken. De doelstelling van de ECB is immers een inflatie rond de 2 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.