Inflatie eurozone neemt verder af tot 6,9 procent in maart

Begrotings­te­kort loopt minder fors op dan voorspeld door Monitoring­co­mité

Het begrotingstekort loopt de komende jaren minder fors op dan het Monitoringcomité had voorspeld. In haar rapport aan de federale regering had die groep topambtenaren een tekort van 38,4 miljard euro voor het federale niveau voorspeld in 2028. Maar volgens de administratie was in die raming een "inconsistentie" geslopen, waardoor het tekort op 33,4 miljard euro zou uitkomen.