Ineos zoekt overbruggingskrediet van 400 miljoen euro

Wat zullen wij voelen van de vastgoed­cri­sis in China? “Klussers met (ver)bouwplannen stellen hun projecten beter niet uit”

De Chinese vastgoedgroep Evergrande krijgt in de VS bescherming tegen zijn schuldeisers. Die procedure toont aan dat het bedrijf op het randje staat van het faillissement. Evergrande is een immens bedrijf en was ooit zelfs de op één na grootste projectontwikkelaar in China. Wat is de reden voor de problemen? En zijn er ook gevolgen voor ons? “Jawel”, zegt onze geldexpert Pascal Paepen, “maar de Chinese crisis heeft voor ons ook minstens één positief effect.”