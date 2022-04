Indonesië verbiedt export palmolie vanwege tekorten sinds oorlog Oekraïne

“Als kosten zó hoog oplopen, maken we beter géén mayonaise”: 3 op de 10 voedingsbe­drij­ven overwegen productie af te bouwen of stil te leggen

3 op de 10 voedingsbedrijven in ons land overwegen hun productie terug te schroeven of zelfs stil te leggen. Ze zien geen andere optie, als ze in deze tijden van galopperende onkosten niet met verlies willen produceren. “De toestand is echt dramatisch.”

30 maart