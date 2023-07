In tweede kwartaal ruim derde minder woonkredieten verstrekt

Student verdient 6.000 euro met vakantie­job bij Adecco: “Gekozen uit meer dan 1.000 kandidaten”

6.000 euro netto én een bedrijfswagen: dat krijgt de 23-jarige Simon de Schaetzen uit Tervuren nu dat hij een maand lang CEO van Adecco is. De student is deze week begonnen met misschien wel de best betaalde vakantiejob van het land, maar ook wel de drukste. “Maandag had ik zelfs amper de tijd om een slok water te drinken (lacht)”, aldus de Tervurenaar. Wat staat hem de komende weken te wachten?