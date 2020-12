“In tegenstelling tot wat men denkt zijn de grootverdieners niet altijd de beste spaarders”: bankexpert vertelt hoeveel je best opzij zet

“Bankiers doen er alles aan om je naar hun app te lokken”: zijn fysieke bankkanto­ren met uitsterven bedreigd?

2 december Er zijn nog mensen die langsgaan in hun bankkantoor voor een overschrijving. Maar ze worden zeldzaam. De banken willen tegenwoordig dat je zelf je zaakjes regelt, via het internet, met je computer of smartphone. Die trend is al even aan de gang en zal nog versterken, zegt geldexpert Pascal Paepen. Hoe komt dat? En hoelang zullen de lokale kantoren nog overleven? “Corona is hét excuus. Maar er is meer aan de hand.”