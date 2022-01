IMF waarschuwt opkomende economieën voor ‘turbulente’ tijden

125.000 besmettin­gen per dag: kunnen we dat aan? “Samenle­ving dreigt 2 tot 4 weken stil te vallen”

Het was een cijfer om van achterover te vallen in de slides van Steven Van Gucht. Half januari kunnen in het slechtste scenario tot 125.000 mensen per dag positief testen. “Op basis van wat ik zie in Groot-Brittannië, moeten we ons echt wel voorbereiden op de meest negatieve scenario’s”, waarschuwt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis. Hij roept op om continuïteitsplannen op te stellen om de samenleving zoveel mogelijk draaiende te houden.

7 januari