IMF: “Vooruitzichten wereldeconomie beter door coronasteun Biden”

Container­schip tekende giganti­sche fallus in Rode Zee voor blokkering in Suezkanaal

25 maart Het lijkt te gek om waar te zijn, maar het containerschip dat een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld blokkeert, heeft voor het zichzelf toegang verschafte tot het Suezkanaal, een penis ‘getekend’ in de Rode Zee. Dat blijkt uit gps-gegevens van websites die scheepsroutes volgen. De blokkering is pijnlijk, want het kan volgens experten nog weken duren om het schip los te trekken.