IMF verlaagt groeiprognose voor wereldeconomie in 2023: “Voor veel mensen zal het aanvoelen als een recessie"

Belgische gasvoor­raad volledig gevuld

De Belgische gasvoorraad is voor 100 procent gevuld. Dat blijkt uit cijfers van het platform Aggregated Gas Storage Inventory, dat de gasvoorraden in de Europese Unie in de gaten houdt, en meldt het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dinsdag. België is het tweede EU-land, na Portugal, dat de gasreserves volledig gevuld heeft, zo leren de cijfers.

4 oktober