IMF somber gestemd: derde van wereldeconomie dreigt in recessie te gaan

Professor economie Koen Schoors voorspelt: “Inflatie­piek eind dit jaar in zicht, maar we evolueren naar scenario van stagflatie”

De inflatie is in september opnieuw fors toegenomen. Het leven wordt deze maand maar liefst 11,3 procent duurder tegenover exact een jaar geleden. Zulke hoge inflatie is ongezien sinds 1975. Omdat vooral de hoge energieprijzen de boosdoener zijn, is moeilijk te voorspellen wanneer het tij keert. Is de piek bereikt of bibberen we het nieuwe jaar in? En wat zijn de beste recepten tegen hoge inflatie? Professor economie Koen Schoors (UGent) verduidelijkt: “We evolueren naar een scenario van stagflatie. Er dreigen dan gezinnen hun job kwijt te raken”.

29 september