IMF roept El Salvador op te stoppen met bitcoin als betaalmiddel

Begrotings­te­kort eurozone daalt tot 4,0 procent

Het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone is in het derde kwartaal van 2021 gedaald tot 4,0 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. Ook de overheidsschuld kromp opnieuw licht, maar de coronacrisis weegt nog steeds op de openbare financiën van de eurolanden.

21 januari