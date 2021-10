IMF denkt dat inflatie dit jaar verder stijgt en daarna afzwakt

In een nieuwe raming voor de inflatie in ontwikkelde economieën houdt het IMF rekening met een piek van 3,6 procent eind dit jaar. Een half jaar later zou de inflatie dan op 2 procent moeten liggen, wat in lijn is met de doelstellingen van centrale banken. In opkomende markten lopen de prijzen momenteel harder op. Daar voorziet het IMF een vergelijkbare ontwikkeling, maar dan met andere percentages.



De nieuwe inschattingen zijn nog met veel onzekerheden omgeven. Het zou dus zomaar kunnen dat de sterke prijsstijgingen langer aanhouden. Maar het rapport laat wel zien dat het fonds de mening van centrale banken deelt dat de hoge inflatie van de laatste tijd waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen betreft.