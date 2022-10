Ikea wil prijzen verlagen

Schmidtgall: “Begin dit jaar hadden we onze prijzen verlaagd nadat ze eind vorig jaar de hoogte waren ingegaan. We dachten immers dat de inflatie tijdelijk zou zijn. Net als veel anderen hebben we ons daarin echter vergist. Daarom moesten we nadien de prijzen terug verhogen, al probeerden we de impact voor de goedkoopste categorie te beperken. Nu zien we terug mogelijkheden om ze te verlagen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De verlaging is mogelijk omdat een aantal grondstoffen weer goedkoper zijn geworden en ook de prijs van het transport wat normaliseerde. Voorts probeert Ikea efficiënter te werken. “We beperkten ons aanbod wat, waardoor we voor de resterende producten bij onze leveranciers grotere bestellingen konden plaatsen en dus goedkopere prijzen konden bedingen. Voorts proberen we onze operationele processen te verbeteren. Zo testen we in onze magazijnen automatische transporttoestellen die er ’s nachts voor zorgen dat bestellingen tegen ’s ochtends klaar staan. Voorts houden we toezicht op onze voorraden met drones. Ook bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun aankopen zelf te scannen. En in onze vestiging in Gent testen we digitale etiketten uit, waardoor onze medewerkers geen kaartjes meer moeten aanpassen bij wijzigingen.”

Online

Een andere reden waarom Ikea goedkoper kan werken, is de toename van de online bestelde goederen. De internetverkoop is nu al goed voor 16,5% van de omzet. “Dat is drie keer meer dan voor de coronapandemie”, aldus Schmidtgall. In het voorbije boekjaar, dat eind augustus afliep, telde Ikea in ons land trouwens 75,8 miljoen bezoekers op zijn website.

“We merken dat de grens tussen onze fysieke winkels en onze webshop vernauwt”, aldus Schmidtgall. “55% van de bezoekers in onze fysieke winkels - vorig boekjaar waren er dan 11,8 miljoen - bezoekt vooraf onze website. Aan de andere kant zien we ook dat 20% van onze kopers eerst in de winkel langskwam en vervolgens zijn aankopen online afrondt”

In totaal verkocht Ikea vorig jaar in ons land voor 1,038 miljard euro aan meubelen en woonaccessoires. Dat was 2,8% meer dan het boekjaar voordien en dus goed voor een nieuw record. Die toename was wel het gevolg van de hogere prijzen. In volume daalden de verkopen. “Toch zijn we daar gezien de omstandigheden tevreden over want door problemen in de toeleveringsketen hadden we voor sommige producten soms meer vraag dan aanbod”, aldus nog Schmidtgall.

Keukens

De komende maanden wil Ikea in ons land meer inzetten op de verkoop van keukens. Het wil zijn omzet in deze categorie in drie jaar namelijk verdubbelen. Nu verkoopt de keten er zowat 26.500 per jaar. Elke maand maken de verkopers daartoe 11.000 plannen op. “We verwachten dat eens de crisis over zal zijn er een versnelling in de verkoop komt. Onze keukens zijn gemiddeld 60% goedkoper dan de markt”, aldus Schmidtgall.

Globale ambities voor het lopende boekjaar spreekt Schmidtgall niet uit, al zegt hij wel dat het moeilijke tijden zijn. “Wij blijven ons immers richten naar oplossingen voor mensen met een bescheiden budget.”

Ikea telt in totaal acht winkels in ons land. De keten plant dit jaar voor zowat 22 miljoen euro aan investeringen in dat netwerk. Er werken 4.480 mensen voor Ikea in ons land.