Iconische merknamen Russische vodka onder de hamer

De voormalige Yukos-aandeelhouders, verenigd in GML Limited, legden eerder beslag op de merken als onderdeel van de meer dan 58 miljard dollar aan schadevergoeding die Rusland moet betalen voor de illegale en politiek gemotiveerde onteigening van hun oliebedrijf in 2003. De handelsmerken en gerelateerde auteursrechten worden in een zogeheten kavel geveild.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en belastingontduiking achter de tralies verdween. Critici vonden dat het proces tegen Chodorkovski, die een bekend tegenstander was van president Vladimir Poetin, politiek gemotiveerd was. Chodorkovski zat jaren opgesloten in een Siberisch strafkamp totdat hij in 2013 vervroegd vrij kwam. Daarna ging hij naar Londen.