Hulp vragen bij het invullen van de belastingaangifte kan enkel na telefonische afspraak

Burgers met vragen over het invullen van hun belastingaangifte kunnen zich in de kantoren van Financiën laten bijstaan. Het is wel absoluut noodzakelijk om hiervoor eerst een afspraak te maken via het nummer 02/575.56.66. "Burgers kunnen op dat nummer kiezen voor telefonische hulp, waarbij een medewerker hen kan bijstaan op een afgesproken tijdstip, of een afspraak maken om langs te komen in één van onze kantoren", klinkt het bij Francis Adyns van de FOD Financiën. "Ter plaatse kan geen afspraak meer gemaakt worden.”