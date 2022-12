Huismerken stegen dit jaar dubbel zo snel in prijs als A-merken

Hoge inflatie in VS forser verzwakt dan verwacht in november

De hoge inflatie in de Verenigde Staten is in november forser dan verwacht verzwakt. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar stegen de consumentenprijzen met 7,1 procent, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag. Analisten hadden gemiddeld genomen rekening gehouden met een inflatie van 7,3 procent, na 7,7 procent een maand eerder. Het gaat al om de vijfde verzwakking van de inflatie op rij.

