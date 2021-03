Huawei draait miljardenwinst ondanks VS-sancties

De VS kwamen met sancties op de proppen tegen de fabrikant van onder meer smartphones, waardoor het bedrijf bijvoorbeeld moeilijker toegang heeft tot chips, of er voor de smartphones geen updates meer zijn van het Android-besturingssyteem van Google. De VS hekelen dat Huawei zich bezondigde aan spionage, wat de techreus uit Shenzhen ontkent.

Door de band genomen was 2020 een goed jaar, zegtJiang Xisheng, secretaris van de raad van bestuur van Huawei. Maar “er waren natuurlijk veel problemen door de Amerikaanse sancties”. Met name bij de topmodellen van smartphones was er een “relatief grote” omzetdaling. De chips voor die toestellen zijn het meest getroffen door de VS-sancties. Huawei kan die telefoons enkel nog produceren met de chips die het reeds voor de sancties in voorraad had. Zelf die onderdelen produceren, is geen optie. “De productie van die chips is zeer ingewikkeld en momenteel kunnen we dat niet zelf.” Het bedrijf werk wel aan alternatieven en oplossingen om de belevering van onderdelen te diversifiëren.