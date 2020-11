Hoofdeconoom ECB waarschuwt voor verzwakte economie

INTERVIEW. Econoom Peter De Keyzer: “Het is een schande dat een land met zo'n hoge belastin­gen opnieuw in een lockdown moet”

17 november “Vergelijk corona met een nucleaire explosie. De flits hebben we nu gezien. Wat volgt is de schokgolf met 250.000 werklozen en duizenden bedrijven die in de anderhalvemetereconomie ten onder gaan.” Econoom Peter De Keyzer wond er een half jaar geleden geen doekjes om en staat daar nog steeds achter. “De lockdown is een zwaktebod, zeker bij een tweede golf. De eerste keer tot daar aan toe, maar nu zijn we er met de ogen open in gelopen. Het is alsof de Duitsers weer voor de deur staan en ze weer in twee dagen over ons heen walsen.”