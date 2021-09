Hongkong vraagt banken naar blootstelling aan vastgoedreus Evergrande

Hardware.Info iPhone 13 in de winkel: hoeveel dalen prijzen van oudere modellen?

24 september Vanaf vandaag ligt de iPhone13 in de rekken. De echte Apple-fans zullen ongetwijfeld zonder nadenken overschakelen op het nieuwste model. Maar is dat écht nodig? Is het nog interessant om een ouder model te kopen? En zakken die prijzen nu? Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info legt uit. “Wie een goed toestel zoekt, kan ik één specifiek model aanraden.”