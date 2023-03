Honderden werknemers verzamelen voor protestactie aan hoofdkantoor Delhaize, overleg tussen vakbond en directie levert niets op

Planbureau verwacht dat spilindex iets later overschre­den zal worden

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex dit jaar in september overschreden zal worden. Voor volgend jaar wordt één overschrijding verwacht, in maart. Dat is telkens een maand later dan bij de vorige vooruitzichten, een maand geleden. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van november vorig jaar.